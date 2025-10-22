$41.740.01
10:59 • 4828 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
09:47 • 10647 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 12884 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 18782 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 27701 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
22 октября, 05:20 • 27020 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 34949 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45487 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43988 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35275 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Kia Telluride 2027: официальные тизеры раскрывают облик нового кроссовера

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Kia Telluride 2027 официально показали на тизерных изображениях перед премьерой 20 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Поставки модели растут, а второе поколение получит новый дизайн и гибридную установку.

Kia Telluride 2027: официальные тизеры раскрывают облик нового кроссовера

Kia Telluride 2027 официально показали на тизерных изображениях, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

Продажи автомобиля, выпущенного в 2019 году, обычно снижаются по мере старения модели. Однако Kia Telluride противоречит этой тенденции. Поставки только в США растут уже несколько лет подряд - в 2024 году Kia продала 115 504 автомобиля, и есть все шансы, что этот год будет еще лучше, ведь к сентябрю продажи полноразмерного бензинового кроссовера (SUV) выросли на 13%.

Несмотря на то, что он все еще набирает обороты, второе поколение на подходе. Премьера состоится 20 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе 2025 Los Angeles Auto Show. Хотя предыдущая модель остается в продаже как модель 2025 модельного года, ее преемник появится в автосалонах только в 2027 модельном году.

В преддверии дебюта Kia опубликовала несколько тизерных изображений.

Telluride пока не готов, но некоторые детали все же видны. Он, как и ожидалось, квадратный и воплощает новый дизайнерский подход компании, включая обновленную интерпретацию вертикальных фар. Передняя часть автомобиля напоминает EV9, но сохранила функциональную решетку радиатора для охлаждения двигателя.

Под капотом следует ожидать те же силовые агрегаты, что и у родственной модели Palisade. Трехрядный кроссовер Hyundai оснащен новым атмосферным 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 287 л.с. с крутящим моментом 360 Н·м. В качестве альтернативы предлагается гибридная установка, сочетающая 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом с двумя электродвигателями, что в сумме обеспечивает 329 л.с. и крутящий момент 450 Н·м. Обе конфигурации доступны с приводом на два или четыре колеса.

Hyundai увеличила длину Palisade на 6,5 см, а колесную базу - на 6,7 см. Увеличенная длина увеличила пространство на третьем ряду сидений, и версия Kia, вероятно, последует этому примеру, пишет издание. Palisade также стал немного шире и выше, чем раньше, что является еще одним основанием ожидать аналогичного роста от Telluride.

Что касается цен, то базовая модель Hyundai Palisade 2026 начинается с 41 035 долларов, а Telluride - с 37 885 долларов в США. Ожидается, что следующее поколение флагманского кроссовера Kia с двигателем внутреннего сгорания сократит этот разрыв.

Юлия Шрамко

