Kia Telluride 2027: официальные тизеры раскрывают облик нового кроссовера

Kia Telluride 2027 официально показали на тизерных изображениях, пишет УНН со ссылкой на Motor1.com.

Детали

Продажи автомобиля, выпущенного в 2019 году, обычно снижаются по мере старения модели. Однако Kia Telluride противоречит этой тенденции. Поставки только в США растут уже несколько лет подряд - в 2024 году Kia продала 115 504 автомобиля, и есть все шансы, что этот год будет еще лучше, ведь к сентябрю продажи полноразмерного бензинового кроссовера (SUV) выросли на 13%.

Несмотря на то, что он все еще набирает обороты, второе поколение на подходе. Премьера состоится 20 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе 2025 Los Angeles Auto Show. Хотя предыдущая модель остается в продаже как модель 2025 модельного года, ее преемник появится в автосалонах только в 2027 модельном году.

В преддверии дебюта Kia опубликовала несколько тизерных изображений.

Telluride пока не готов, но некоторые детали все же видны. Он, как и ожидалось, квадратный и воплощает новый дизайнерский подход компании, включая обновленную интерпретацию вертикальных фар. Передняя часть автомобиля напоминает EV9, но сохранила функциональную решетку радиатора для охлаждения двигателя.

Под капотом следует ожидать те же силовые агрегаты, что и у родственной модели Palisade. Трехрядный кроссовер Hyundai оснащен новым атмосферным 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 287 л.с. с крутящим моментом 360 Н·м. В качестве альтернативы предлагается гибридная установка, сочетающая 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом с двумя электродвигателями, что в сумме обеспечивает 329 л.с. и крутящий момент 450 Н·м. Обе конфигурации доступны с приводом на два или четыре колеса.

Hyundai увеличила длину Palisade на 6,5 см, а колесную базу - на 6,7 см. Увеличенная длина увеличила пространство на третьем ряду сидений, и версия Kia, вероятно, последует этому примеру, пишет издание. Palisade также стал немного шире и выше, чем раньше, что является еще одним основанием ожидать аналогичного роста от Telluride.

Что касается цен, то базовая модель Hyundai Palisade 2026 начинается с 41 035 долларов, а Telluride - с 37 885 долларов в США. Ожидается, что следующее поколение флагманского кроссовера Kia с двигателем внутреннего сгорания сократит этот разрыв.

