Хто володіє несистемними банками України та чи можна їм довірити свої заощадження?

Деталі

За минулий рік з ринку було виведено низку банків, що, зрозуміло, викликало тривогу у клієнтів. Але серйозні перевірки від НБУ були необхідні, оскільки йшлося про стабільність усієї банківської системи, і вона вистояла. Але деякі ЗМІ продовжують лякати «банкопадом», а рейтинги, що публікуються, грають на руку найбільшим банкам, хоча на ринку у всіх є свої переваги і недоліки. Рекомендацій не даємо, а пропонуємо ознайомитися з невеликим дайджестом про несистемні банки.

Банк інвестицій та заощаджень

Заснований у 2005 році. Кінцевими власниками суттєвої участі у банку є Івахів Степан Петрович, Лагур Сергій Миколайович, Попов Андрій Володимирович.

Підконтрольний групі «Континіум», до якої входить, у тому числі мережа АЗК «WOG», з якою афілійована як мінімум частина із зазначених компаній (зокрема, ТОВ «Вест Ойл Груп», ТОВ «Золотий Екватор»), ТОВ «ВОГ Рітейл », ТОВ «ВОГ Трейдінг»)

Глобус банк

Діє з 2007 року. Мажоритарним акціонером банку "Глобус" є Олена Сильнягіна, міноритарним - Дмитро Полковський. Керує банком екс-глава правління "Укргазбанку" Сергій Мамедов. Як кандидат у Президенти України, Володимир Зеленський відкривав рахунок для виборчого фонду саме в цьому банку.

Індустріалбанк

Один із перших банків України — заснований 1990 року. Починав діяльність у Запорізькій області, а потім відкрив відділення у всіх обласних центрах. 2018 року головний офіс переїхав до Києва. Ключовий акціонер: Ігор Дворецький. З 2011 року мешкає у Швейцарії.

Ідея Банк

Ще один із найстаріших банків України — заснований 1989 року під назвою «Прикарпатлісбанк». Пізніше неодноразово змінював назву: 1995 року на «Прикарпаття», 2007 року на «Плюс Банк», з 2011 року має нинішню назву — «Ідея Банк». Єдиним акціонером банку є фінансова група Getin Holding SA, акції якої торгуються на Варшавській фондовій біржі. Належить польському мільярдеру Лєшеку Чарнецькі.

Восток Банк

Банк належить компанії «Схід Капітал», акціонери якої – Мороховский В. У., Мороховская Л,С. та Костельман В. М., власник Fozzy Group. Fozzy це не лише різноманітні торговельні мережі, а й служба доставки Justin, мережа ресторанів, спортивних клубів та ряд промислових підприємств, таких як Ніжинський консервний завод, птахофабрика «Варто», Богуславський завод продтоварів тощо.

Банк Кредит Дніпро

Належить власнику інвестиційної компанії DCH Олександру Ярославському. У портфелі компанії активи різних напрямків крім фінансів: промисловість, будівництво, девелопмент, рітейл (Le boutique, Pony Express), транспорт та спорт.

Багато середніх банків пройшли перевірку часом і довели свою надійність. А їхня частка на ринку зростає і зростатиме далі, адже у деяких і підхід до клієнтів гнучкіший і продукти цікавіші.