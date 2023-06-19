Кто владеет несистемными банками Украины и можно ли им доверить свои сбережения?

Детали

За прошлый год с рынка были выведены ряд банков, что, разумеется, вызвало тревогу у клиентов. Но серьезные проверки от НБУ были необходимы, поскольку речь шла о стабильности всей банковской системы, и она выстояла. Но некоторые СМИ продолжают пугать «банкопадом», а публикуемые рейтинги играют на руку крупнейшим банкам, хотя на рынке у всех есть свои преимущества и недостатки. Рекомендаций не даем, а предлагаем ознакомиться с небольшим дайджестом о несистемных банках.

Банк инвестиций и сбережений

Основан в 2005 году. Конечными владельцами существенного участия в банке являются Ивахив Степан Петрович, Лагур Сергей Николаевич, Попов Андрей Владимирович.

Подконтролен группе «Континиум», в которую входит, в том числе сеть АЗК «WOG», с которой аффилирована как минимум часть из указанных компаний (в частности, ООО «Вест Ойл Груп», ООО «Золотой Экватор») , ООО «ВОГ Ритейл», ООО «ВОГ Трейдинг»)

Глобус банк

Действует с 2007 года. Мажоритарным акционером банка «Глобус» является Елена Сильнягина, миноритарным - Дмитрий Полковский. Руководит банком экс-глава правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов. Будучи кандидатом в Президенты Украины, Владимир Зеленский открывал счет для избирательного фонда именно в этом банке.

Индустриалбанк

Один из первых банков Украины — основан в 1990 году. Начинал деятельность в Запорожской области и затем открыл отделения во всех областных центрах. В 2018 году главный офис переехал в Киев. Ключевой акционер: Игорь Дворецкий. С 2011 года проживает в Швейцарии.

Идея Банк

Еще один из старейших банков Украины — основан в 1989 году под названием «Прикарпатлесбанк». Позже неоднократно менял название: в 1995 на «Прикарпаття», в 2007 на «Плюс Банк», с 2011 года имеет нынешнее название — «Идея Банк». Единственным акционером банка является финансовая группа Getin Holding SA, акции которой торгуются на Варшавской фондовой бирже. Принадлежит польскому миллиардеру Лешеку Чарнецки.

Восток Банк

Банк принадлежит компании «Восток Капитал», акционеры которой – Мороховский В. В., Мороховская Л,С. и Костельман В. М., владелец Fozzy Group. Fozzy это не только разнообразніе торговые сети, но служба доставки Justin, сеть ресторанов, спортивных клубов и ряд промышленных предприятий, таких как Нежинский консервный завод, птицефабрика «Варто», Богуславский завод продтоваров и т.д.

Банк Кредит Днепр

Принадлежит владельцу инвестиционной компании DCH Александру Ярославскому. В портфеле компании активы разных направлений помимо финансов: промышленность, строительство, девелопмент, ритейл (Le boutique, Pony Express), транспорт и спорт.

Многие из средних банков прошли проверку временем и доказали свою надежность. А их доля на рынке растет и будет расти дальше, ведь у некоторых и подход к клиентам гибче и продукты интересней.