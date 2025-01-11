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Хто стане новим канцлером Німеччини? Шольц та Вайдель - офіційні кандидати

Київ • УНН

 • 28961 перегляди

Олаф Шольц від СДПН та Аліс Вайдель від АдН стали офіційними кандидатами на посаду канцлера Німеччини. Шольц обіцяє соціальні реформи, а Вайдель пропонує радикальні зміни в економіці та міграційній політиці.

У Німеччині дві політичні сили визначили своїх кандидатів у канцлери. Соціал-демократична партія Німеччини висунула на посаду - Олафа Шольца, а Альтернатива для Німеччини - Аліс Вайдель, передає УНН із посиланням на DW.

Олаф Шольц – кандидат у канцлери ФРН від СДПН

Чинний глава уряду на з'їзді в Берліні пообіцяв підняти мінімальну оплату праці в Німеччині до 15 євро на годину, протистояти ксенофобії щодо мігрантів та покращити соціальний захист сімей з дітьми. Шольц також сказав, що заходи, запропоновані лідируючим зараз у соцопитуваннях консервативним блоком ХДС/ХСС, принесуть "ще більше вигод мільйонерам та мільярдерам", а заплатять за це "прості люди".

Олаф Шольц також сказав, що "путінська росія навалилася на Україну жорстокою загарбницькою війною", а деякі партії Німеччини зараз "одна за одною розповідають брехливі казки з Кремля". Соціал-демократ знову виступив проти постачання Україні далекобійних німецьких ракет, нагадавши, що росія - ядерна держава.

Голова СДПН Ларс Клінгбайль заявив, що Шольц, "будучи канцлером, під час загарбницької війни росії в Україні, за допомогою стримування цін на газ та електроенергію подбав про те, щоб зайнятість була гарантована, а компаніям допомогли на тлі енергокризи".

66-річний Шольц, незважаючи на розпад його правлячої коаліції, що складалася із соціал-демократів, "зелених" та лібералів, та його власний низький рейтинг, не сумнівається у своїй перемозі. Але якщо СДПН програє 23 лютого дострокові парламентські вибори, а відомство федерального канцлера перейде до консерваторів з блоку ХДС/ХСС, то період правління Шольца буде коротшим, ніж будь-якого соціал-демократичного канцлера до нього.

Аліс Вайдель – кандидат правопопулістської АдН у канцлери ФРН

У своїй вітальній промові на з'їзді в Саксонії Вайдель заявила, що завдання її партії - знову зробити Німеччину "сильною, багатою і безпечною" і виступила за повне закриття кордонів ФРН. Співголова "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла заявив про мету перевищити 20-відсотковий рівень підтримки виборців і досягти того, щоб Аліс Вайдель стала канцлером.

45-річна Вайдель називає своїм кумиром Маргарет Тетчер, яка проводила в Британії радикально ліберальний економічний курс - зниження податків, урізання державних субсидій, приватизацію. Такий підхід відповідає уявленням Аліс Вайдель, економіста з науковим ступенем, який раніше займався комерційним консалтингом.

Кандидат у канцлери від АдН також обіцяє спробувати реформувати Євросоюз – а якщо це зробити не вдасться, каже вона, то кожній країні-учасниці має бути надано право вирішити на референдумі, залишатись у складі ЄС чи ні.

Ілон Маск у розмові з Вайдель днями назвав її "провідним кандидатом" на посаду канцлера ФРН. Однак насправді шансів стати "Трампом у спідниці" у неї немає, вважають політологи. Навіть якщо "Альтернатива для Німеччини" займе перше місце на майбутніх виборах, до коаліції з ними для формування уряду інші партії, за заявами їхніх лідерів, вступати не готові.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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