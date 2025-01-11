Кто станет новым канцлером Германии? Шольц и Вайдель - официальные кандидаты

В Германии две политические силы определили своих кандидатов в канцлеры. Социал-демократическая партия Германии выдвинула на должность - Олафа Шольца, а Альтернатива для Германии - Алис Вайдель, передает УНН со ссылкой на DW.

Олаф Шольц - кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ

Действующий глава правительства на съезде в Берлине пообещал поднять минимальную оплату труда в Германии до 15 евро в час, противостоять ксенофобии в отношении мигрантов и улучшить социальную защиту семей с детьми. Шольц также сказал, что меры, предложенные лидирующим сейчас в соцопросах консервативным блоком ХДС/ХСС, принесут "еще больше выгод миллионерам и миллиардерам", а заплатят за это "простые люди".

Олаф Шольц также сказал, что "путинская россия навалилась на Украину жестокой захватнической войной", а некоторые партии Германии сейчас "одна за другой рассказывают лживые сказки из Кремля". Социал-демократ вновь выступил против поставок Украине дальнобойных немецких ракет, напомнив, что россия - ядерная держава.

Председатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Шольц, "будучи канцлером, во время захватнической войны России в Украине, с помощью сдерживания цен на газ и электроэнергию позаботился о том, чтобы занятость была гарантирована, а компаниям помогли на фоне энергокризиса".

66-летний Шольц, несмотря на распад его правящей коалиции, состоявшей из социал-демократов, "зеленых" и либералов, и его собственный низкий рейтинг, не сомневается в своей победе. Но если СДПГ проиграет 23 февраля досрочные парламентские выборы, а ведомство федерального канцлера перейдет к консерваторам из блока ХДС/ХСС, то период правления Шольца будет короче, чем любого социал-демократического канцлера до него.

Алис Вайдель - кандидат правопопулистской АдГ в канцлеры ФРГ

В своей приветственной речи на съезде в Саксонии Вайдель заявила, что задача ее партии - снова сделать Германию "сильной, богатой и безопасной" и выступила за полное закрытие границ ФРГ. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла заявил о цели превысить 20-процентный уровень поддержки избирателей и добиться того, чтобы Алис Вайдель стала канцлером.

45-летняя Вайдель называет своим кумиром Маргарет Тэтчер, которая проводила в Британии радикально либеральный экономический курс - снижение налогов, урезание государственных субсидий, приватизацию. Такой подход соответствует представлениям Алис Вайдель, экономиста с ученой степенью, ранее занимавшегося коммерческим консалтингом.

Кандидат в канцлеры от АдГ также обещает попробовать реформировать Евросоюз - а если это сделать не удастся, говорит она, то каждой стране-участнице должно быть предоставлено право решить на референдуме, оставаться в составе ЕС или нет.

Илон Маск в разговоре с Вайдель на днях назвал ее "ведущим кандидатом" на пост канцлера ФРГ. Однако на самом деле шансов стать "Трампом в юбке" у нее нет, считают политологи. Даже если "Альтернатива для Германии" займет первое место на предстоящих выборах, в коалицию с ними для формирования правительства другие партии, по заявлениям их лидеров, вступать не готовы.