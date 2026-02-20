$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 19391 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 37022 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 24922 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 40545 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 26399 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 38006 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 28207 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26490 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25820 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19263 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 26276 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 40543 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 38005 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 37268 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 49114 перегляди
Хто оплачує лікування поранених військових і що гарантує держава: роз'яснення Міноборони

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Військовослужбовці отримують безоплатну медичну допомогу, всі витрати на лікування, протезування та реабілітацію покриваються державою. Це стосується як військових, так і цивільних закладів.

Хто оплачує лікування поранених військових і що гарантує держава: роз'яснення Міноборони

Поранені військовослужбовці отримують безоплатну медичну допомогу у військових та цивільних закладах, а всі витрати на лікування, протезування і реабілітацію покриваються коштом держави. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що безоплатна медична допомога військовослужбовців гарантована законом і оплачується з Державного бюджету України.

  • У військово-медичних закладах МОУ лікування здійснюється за відомчими програмами.
    • У цивільних лікарнях, що мають договір з Національною службою здоров’я України, держава напряму оплачує послуги.

      При цьому пацієнт не має нести додаткових витрат.

      Які послуги повністю покриває держава

      Військовослужбовцям надається повний спектр безоплатної допомоги, зокрема:

      • хірургічні операції та лікування;
        • усі необхідні медикаменти й витратні матеріали;
          • протезування та технічні засоби реабілітації, включно з високотехнологічними протезами;
            • психологічна допомога та лікування ПТСР;
              • медична й фізична реабілітація після поранень.

                "Таким чином, держава гарантує повне покриття витрат на лікування, протезування, медикаментозне забезпечення, психологічну допомогу та реабілітаційні заходи для військовослужбовців усіх складових Сил оборони України", - вказують у Міноборони.

                Коли і за яких умов військових направляють на лікування за кордон

                Якщо необхідну допомогу неможливо надати в Україні, військових можуть направити на лікування за кордон. У таких випадках:

                • лікування та реабілітація організовується за державними процедурами (зокрема через програму Medevac Ukraine);
                  • усі витрати бере на себе приймаюча країна;
                    • для пацієнта лікування є безоплатним.

                      Чи залежить лікування від обставин поранення

                      • Медична допомога надається військовослужбовцям безоплатно незалежно від тяжкості поранення та обставин його отримання – як під час бойових дій, так і в тилу.
                        • Маршрут лікування (госпіталізація, реабілітація, лікування за кордоном) визначається виключно за медичними показаннями.
                          • Фінансові виплати, статуси та пільги (зокрема, одноразова грошова допомога або статус пораненого під час бойових дій) залежать від обставин і ступеня ушкодження.
                            • Ці відмінності не впливають на лікування, а стосуються лише системи соціальних гарантій.

                              Якщо лікування оплачували власним коштом

                              Держава гарантує безоплатну медичну допомогу військовослужбовцям у межах чинного законодавства, але на практиці можливі винятки. Через обмежене фінансування інколи військові змушені самостійно купувати окремі ліки або оплачувати додаткові процедури.

                              Система медичного забезпечення військовослужбовців побудована за принципом: держава напряму оплачує лікування медичним закладам, а не компенсує витрати пацієнтам. Загального механізму відшкодування коштів за самостійно оплачене лікування законодавство не передбачає.

                              Однак можливі винятки, якщо лікування поза відомчою системою відбувалося:

                              • за офіційним направленням;
                                • за рішенням військового органу.

                                  У разі відсутності можливості надати необхідну допомогу у відомчих закладах військовослужбовці направляються в заклади, які мають таку можливість, наприклад Науково-дослідний інститут (Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова, Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології ім. М. М. Амосова тощо)

                                  - уточнили в Міноборони.

                                  Там додали, що у сфері реабілітації законодавство передбачає грошову компенсацію, зокрема за самостійно придбані засоби реабілітації.

                                  Нагадаємо

                                  З січня 2026 року в Україні запрацювала єдина електронна адреса для звернень до військового омбудсмана. Повідомляти про порушення прав можуть військовослужбовці та члени їхніх родин.

                                  В Україні стартує перший у Східній Європі проєкт для лікування військових із важкими пораненнями з використанням ШІ07.11.25, 02:23 • 4118 переглядiв

                                  Вадим Хлюдзинський

                                  СуспільствоЗдоров'я