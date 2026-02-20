Хто оплачує лікування поранених військових і що гарантує держава: роз'яснення Міноборони
Київ • УНН
Військовослужбовці отримують безоплатну медичну допомогу, всі витрати на лікування, протезування та реабілітацію покриваються державою. Це стосується як військових, так і цивільних закладів.
Деталі
Зазначається, що безоплатна медична допомога військовослужбовців гарантована законом і оплачується з Державного бюджету України.
- У військово-медичних закладах МОУ лікування здійснюється за відомчими програмами.
- У цивільних лікарнях, що мають договір з Національною службою здоров’я України, держава напряму оплачує послуги.
При цьому пацієнт не має нести додаткових витрат.
Які послуги повністю покриває держава
Військовослужбовцям надається повний спектр безоплатної допомоги, зокрема:
- хірургічні операції та лікування;
- усі необхідні медикаменти й витратні матеріали;
- протезування та технічні засоби реабілітації, включно з високотехнологічними протезами;
- психологічна допомога та лікування ПТСР;
- медична й фізична реабілітація після поранень.
"Таким чином, держава гарантує повне покриття витрат на лікування, протезування, медикаментозне забезпечення, психологічну допомогу та реабілітаційні заходи для військовослужбовців усіх складових Сил оборони України", - вказують у Міноборони.
Коли і за яких умов військових направляють на лікування за кордон
Якщо необхідну допомогу неможливо надати в Україні, військових можуть направити на лікування за кордон. У таких випадках:
- лікування та реабілітація організовується за державними процедурами (зокрема через програму Medevac Ukraine);
- усі витрати бере на себе приймаюча країна;
- для пацієнта лікування є безоплатним.
Чи залежить лікування від обставин поранення
- Медична допомога надається військовослужбовцям безоплатно незалежно від тяжкості поранення та обставин його отримання – як під час бойових дій, так і в тилу.
- Маршрут лікування (госпіталізація, реабілітація, лікування за кордоном) визначається виключно за медичними показаннями.
- Фінансові виплати, статуси та пільги (зокрема, одноразова грошова допомога або статус пораненого під час бойових дій) залежать від обставин і ступеня ушкодження.
- Ці відмінності не впливають на лікування, а стосуються лише системи соціальних гарантій.
Якщо лікування оплачували власним коштом
Держава гарантує безоплатну медичну допомогу військовослужбовцям у межах чинного законодавства, але на практиці можливі винятки. Через обмежене фінансування інколи військові змушені самостійно купувати окремі ліки або оплачувати додаткові процедури.
Система медичного забезпечення військовослужбовців побудована за принципом: держава напряму оплачує лікування медичним закладам, а не компенсує витрати пацієнтам. Загального механізму відшкодування коштів за самостійно оплачене лікування законодавство не передбачає.
Однак можливі винятки, якщо лікування поза відомчою системою відбувалося:
- за офіційним направленням;
- за рішенням військового органу.
У разі відсутності можливості надати необхідну допомогу у відомчих закладах військовослужбовці направляються в заклади, які мають таку можливість, наприклад Науково-дослідний інститут (Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова, Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології ім. М. М. Амосова тощо)
Там додали, що у сфері реабілітації законодавство передбачає грошову компенсацію, зокрема за самостійно придбані засоби реабілітації.
