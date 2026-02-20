Кто оплачивает лечение раненых военных и что гарантирует государство: разъяснение Минобороны

Раненые военнослужащие получают бесплатную медицинскую помощь в военных и гражданских учреждениях, а все расходы на лечение, протезирование и реабилитацию покрываются за счет государства. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Министерства обороны Украины, информирует УНН.

Отмечается, что бесплатная медицинская помощь военнослужащим гарантирована законом и оплачивается из Государственного бюджета Украины.

При этом пациент не должен нести дополнительные расходы.

Военнослужащим предоставляется полный спектр бесплатной помощи, в частности:

"Таким образом, государство гарантирует полное покрытие расходов на лечение, протезирование, медикаментозное обеспечение, психологическую помощь и реабилитационные мероприятия для военнослужащих всех составляющих Сил обороны Украины", - указывают в Минобороны.

Если необходимую помощь невозможно оказать в Украине, военных могут направить на лечение за границу. В таких случаях:

Государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь военнослужащим в рамках действующего законодательства, но на практике возможны исключения. Из-за ограниченного финансирования иногда военные вынуждены самостоятельно покупать отдельные лекарства или оплачивать дополнительные процедуры.

Система медицинского обеспечения военнослужащих построена по принципу: государство напрямую оплачивает лечение медицинским учреждениям, а не компенсирует расходы пациентам. Общего механизма возмещения средств за самостоятельно оплаченное лечение законодательство не предусматривает.

Однако возможны исключения, если лечение вне ведомственной системы происходило:

В случае отсутствия возможности оказать необходимую помощь в ведомственных учреждениях военнослужащие направляются в учреждения, имеющие такую возможность, например Научно-исследовательский институт (Институт нейрохирургии имени А.П.Ромоданова, Национальный научный центр сердечно-сосудистой хирургии и наследственной патологии им. Н. М. Амосова и т.д.)