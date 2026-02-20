$43.290.03
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кто оплачивает лечение раненых военных и что гарантирует государство: разъяснение Минобороны

Киев • УНН

 • 2760 просмотра

Военнослужащие получают бесплатную медицинскую помощь, все расходы на лечение, протезирование и реабилитацию покрываются государством. Это касается как военных, так и гражданских учреждений.

Кто оплачивает лечение раненых военных и что гарантирует государство: разъяснение Минобороны

Раненые военнослужащие получают бесплатную медицинскую помощь в военных и гражданских учреждениях, а все расходы на лечение, протезирование и реабилитацию покрываются за счет государства. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Министерства обороны Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что бесплатная медицинская помощь военнослужащим гарантирована законом и оплачивается из Государственного бюджета Украины.

  • В военно-медицинских учреждениях МОУ лечение осуществляется по ведомственным программам.
    • В гражданских больницах, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины, государство напрямую оплачивает услуги.

      При этом пациент не должен нести дополнительные расходы.

      Какие услуги полностью покрывает государство

      Военнослужащим предоставляется полный спектр бесплатной помощи, в частности:

      • хирургические операции и лечение;
        • все необходимые медикаменты и расходные материалы;
          • протезирование и технические средства реабилитации, включая высокотехнологичные протезы;
            • психологическая помощь и лечение ПТСР;
              • медицинская и физическая реабилитация после ранений.

                "Таким образом, государство гарантирует полное покрытие расходов на лечение, протезирование, медикаментозное обеспечение, психологическую помощь и реабилитационные мероприятия для военнослужащих всех составляющих Сил обороны Украины", - указывают в Минобороны.

                Когда и при каких условиях военных направляют на лечение за границу

                Если необходимую помощь невозможно оказать в Украине, военных могут направить на лечение за границу. В таких случаях:

                • лечение и реабилитация организуется по государственным процедурам (в частности через программу Medevac Ukraine);
                  • все расходы берет на себя принимающая страна;
                    • для пациента лечение является бесплатным.

                      Зависит ли лечение от обстоятельств ранения

                      • Медицинская помощь предоставляется военнослужащим бесплатно независимо от тяжести ранения и обстоятельств его получения – как во время боевых действий, так и в тылу.
                        • Маршрут лечения (госпитализация, реабилитация, лечение за границей) определяется исключительно по медицинским показаниям.
                          • Финансовые выплаты, статусы и льготы (в частности, единовременная денежная помощь или статус раненого во время боевых действий) зависят от обстоятельств и степени повреждения.
                            • Эти отличия не влияют на лечение, а касаются только системы социальных гарантий.

                              Если лечение оплачивали за свой счет

                              Государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь военнослужащим в рамках действующего законодательства, но на практике возможны исключения. Из-за ограниченного финансирования иногда военные вынуждены самостоятельно покупать отдельные лекарства или оплачивать дополнительные процедуры.

                              Система медицинского обеспечения военнослужащих построена по принципу: государство напрямую оплачивает лечение медицинским учреждениям, а не компенсирует расходы пациентам. Общего механизма возмещения средств за самостоятельно оплаченное лечение законодательство не предусматривает.

                              Однако возможны исключения, если лечение вне ведомственной системы происходило:

                              • по официальному направлению;
                                • по решению военного органа.

                                  В случае отсутствия возможности оказать необходимую помощь в ведомственных учреждениях военнослужащие направляются в учреждения, имеющие такую возможность, например Научно-исследовательский институт (Институт нейрохирургии имени А.П.Ромоданова, Национальный научный центр сердечно-сосудистой хирургии и наследственной патологии им. Н. М. Амосова и т.д.)

                                  - уточнили в Минобороны.

                                  Там добавили, что в сфере реабилитации законодательство предусматривает денежную компенсацию, в частности за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.

                                  Напомним

                                  С января 2026 года в Украине заработал единый электронный адрес для обращений к военному омбудсмену. Сообщать о нарушении прав могут военнослужащие и члены их семей.

                                  В Украине стартует первый в Восточной Европе проект для лечения военных с тяжелыми ранениями с использованием ИИ07.11.25, 02:23 • 4118 просмотров

                                  Вадим Хлюдзинский

                                  ОбществоЗдоровье