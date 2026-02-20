Кто оплачивает лечение раненых военных и что гарантирует государство: разъяснение Минобороны
Киев • УНН
Военнослужащие получают бесплатную медицинскую помощь, все расходы на лечение, протезирование и реабилитацию покрываются государством. Это касается как военных, так и гражданских учреждений.
Детали
Отмечается, что бесплатная медицинская помощь военнослужащим гарантирована законом и оплачивается из Государственного бюджета Украины.
- В военно-медицинских учреждениях МОУ лечение осуществляется по ведомственным программам.
- В гражданских больницах, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины, государство напрямую оплачивает услуги.
При этом пациент не должен нести дополнительные расходы.
Какие услуги полностью покрывает государство
Военнослужащим предоставляется полный спектр бесплатной помощи, в частности:
- хирургические операции и лечение;
- все необходимые медикаменты и расходные материалы;
- протезирование и технические средства реабилитации, включая высокотехнологичные протезы;
- психологическая помощь и лечение ПТСР;
- медицинская и физическая реабилитация после ранений.
"Таким образом, государство гарантирует полное покрытие расходов на лечение, протезирование, медикаментозное обеспечение, психологическую помощь и реабилитационные мероприятия для военнослужащих всех составляющих Сил обороны Украины", - указывают в Минобороны.
Когда и при каких условиях военных направляют на лечение за границу
Если необходимую помощь невозможно оказать в Украине, военных могут направить на лечение за границу. В таких случаях:
- лечение и реабилитация организуется по государственным процедурам (в частности через программу Medevac Ukraine);
- все расходы берет на себя принимающая страна;
- для пациента лечение является бесплатным.
Зависит ли лечение от обстоятельств ранения
- Медицинская помощь предоставляется военнослужащим бесплатно независимо от тяжести ранения и обстоятельств его получения – как во время боевых действий, так и в тылу.
- Маршрут лечения (госпитализация, реабилитация, лечение за границей) определяется исключительно по медицинским показаниям.
- Финансовые выплаты, статусы и льготы (в частности, единовременная денежная помощь или статус раненого во время боевых действий) зависят от обстоятельств и степени повреждения.
- Эти отличия не влияют на лечение, а касаются только системы социальных гарантий.
Если лечение оплачивали за свой счет
Государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь военнослужащим в рамках действующего законодательства, но на практике возможны исключения. Из-за ограниченного финансирования иногда военные вынуждены самостоятельно покупать отдельные лекарства или оплачивать дополнительные процедуры.
Система медицинского обеспечения военнослужащих построена по принципу: государство напрямую оплачивает лечение медицинским учреждениям, а не компенсирует расходы пациентам. Общего механизма возмещения средств за самостоятельно оплаченное лечение законодательство не предусматривает.
Однако возможны исключения, если лечение вне ведомственной системы происходило:
- по официальному направлению;
- по решению военного органа.
В случае отсутствия возможности оказать необходимую помощь в ведомственных учреждениях военнослужащие направляются в учреждения, имеющие такую возможность, например Научно-исследовательский институт (Институт нейрохирургии имени А.П.Ромоданова, Национальный научный центр сердечно-сосудистой хирургии и наследственной патологии им. Н. М. Амосова и т.д.)
Там добавили, что в сфере реабилитации законодательство предусматривает денежную компенсацию, в частности за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.
Напомним
С января 2026 года в Украине заработал единый электронный адрес для обращений к военному омбудсмену. Сообщать о нарушении прав могут военнослужащие и члены их семей.
