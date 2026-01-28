$42.960.17
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 368 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 1124 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 11445 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 15420 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 22252 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 26880 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 26235 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 24815 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 27732 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Публікації
Ексклюзиви
Христина Соловій здивувала рішенням щодо концерту пам’яті Степана Гіги: в чому причина

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Христина Соловій не братиме участі в концерті пам'яті Степана Гіги 28 березня, оскільки дізналася про своє запрошення лише після оголошення списку учасників. Вона не мала попередньої комунікації з організаторами заходу.

Христина Соловій здивувала рішенням щодо концерту пам’яті Степана Гіги: в чому причина

Українська співачка Христина Соловій ошелешила повідомленням про те, що не буде брати участі у концерті, присвяченому пам’яті народного артиста Степана Гіги, який відбудеться 28 березня у київському "Палаці спорту". Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артистки.

Деталі

Організатори концерту повідомили, що пам’ять Степана Гіги вшанують багато українських артистів, серед яких і Христина Соловій. Однак, ця інформація виявилася неправдивою.

За словами виконавиці, вона глибоко шанує творчість музиканта, проте дізналася про своє запрошення на захід лише після оголошення списку учасників і попередньо не мала жодної комунікації з організаторами дійства.

Надзвичайно поважаю творчість Степана Гіги і шаную його творчий доробок. Але мені не було відомо, що організатори мене додали як учасницю. Тож у заході я участі не беру 

- зазначила Соловій у Instagram.

Нагадаємо

Народний артист Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року після погіршення стану здоров’я та термінової операції. Його поховали 15 грудня на Личаківському кладовищі у Львові.

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультураПодії
Музикант
Соціальна мережа
Львів
Київ