Христина Соловій здивувала рішенням щодо концерту пам’яті Степана Гіги: в чому причина

Українська співачка Христина Соловій ошелешила повідомленням про те, що не буде брати участі у концерті, присвяченому пам’яті народного артиста Степана Гіги, який відбудеться 28 березня у київському "Палаці спорту". Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артистки.

Деталі

Організатори концерту повідомили, що пам’ять Степана Гіги вшанують багато українських артистів, серед яких і Христина Соловій. Однак, ця інформація виявилася неправдивою.

За словами виконавиці, вона глибоко шанує творчість музиканта, проте дізналася про своє запрошення на захід лише після оголошення списку учасників і попередньо не мала жодної комунікації з організаторами дійства.

Надзвичайно поважаю творчість Степана Гіги і шаную його творчий доробок. Але мені не було відомо, що організатори мене додали як учасницю. Тож у заході я участі не беру - зазначила Соловій у Instagram.

Нагадаємо

Народний артист Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року після погіршення стану здоров’я та термінової операції. Його поховали 15 грудня на Личаківському кладовищі у Львові.