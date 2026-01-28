Кристина Соловий удивила решением относительно концерта памяти Степана Гиги: в чем причина
Киев • УНН
Кристина Соловий не будет участвовать в концерте памяти Степана Гиги 28 марта, поскольку узнала о своем приглашении только после объявления списка участников. У нее не было предварительной коммуникации с организаторами мероприятия.
Украинская певица Кристина Соловий ошеломила сообщением о том, что не будет участвовать в концерте, посвященном памяти народного артиста Степана Гиги, который состоится 28 марта в киевском "Дворце спорта". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.
Подробности
Организаторы концерта сообщили, что память Степана Гиги почтут многие украинские артисты, среди которых и Кристина Соловий. Однако эта информация оказалась неправдивой.
По словам исполнительницы, она глубоко уважает творчество музыканта, однако узнала о своем приглашении на мероприятие только после объявления списка участников и предварительно не имела никакой коммуникации с организаторами действа.
Чрезвычайно уважаю творчество Степана Гиги и ценю его творческое наследие. Но мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я участия не принимаю
Напомним
Народный артист Степан Гига умер 12 декабря 2025 года после ухудшения состояния здоровья и срочной операции. Его похоронили 15 декабря на Лычаковском кладбище во Львове.