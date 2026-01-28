Кристина Соловий удивила решением относительно концерта памяти Степана Гиги: в чем причина

$42.960.17
51.230.17
ukenru
15:19 • 14 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 40 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 842 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 10966 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 15080 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 21986 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 26637 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 26051 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 24740 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 27664 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
100%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28 января, 05:44 • 26655 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28 января, 06:22 • 24280 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 47467 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями10:45 • 12582 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 16710 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 16880 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 47724 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 80766 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 60737 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 78770 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Блогеры
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 32262 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 31118 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 38111 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 40971 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 46547 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Кристина Соловий удивила решением относительно концерта памяти Степана Гиги: в чем причина

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Кристина Соловий не будет участвовать в концерте памяти Степана Гиги 28 марта, поскольку узнала о своем приглашении только после объявления списка участников. У нее не было предварительной коммуникации с организаторами мероприятия.

Кристина Соловий удивила решением относительно концерта памяти Степана Гиги: в чем причина

Украинская певица Кристина Соловий ошеломила сообщением о том, что не будет участвовать в концерте, посвященном памяти народного артиста Степана Гиги, который состоится 28 марта в киевском "Дворце спорта". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.

Подробности

Организаторы концерта сообщили, что память Степана Гиги почтут многие украинские артисты, среди которых и Кристина Соловий. Однако эта информация оказалась неправдивой.

По словам исполнительницы, она глубоко уважает творчество музыканта, однако узнала о своем приглашении на мероприятие только после объявления списка участников и предварительно не имела никакой коммуникации с организаторами действа.

Чрезвычайно уважаю творчество Степана Гиги и ценю его творческое наследие. Но мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я участия не принимаю 

- отметила Соловий в Instagram.

Напомним

Народный артист Степан Гига умер 12 декабря 2025 года после ухудшения состояния здоровья и срочной операции. Его похоронили 15 декабря на Лычаковском кладбище во Львове.

Станислав Кармазин

ОбществоКультураПроисшествия
Музыкант
Социальная сеть
Львов
Киев