Кристина Соловий удивила решением относительно концерта памяти Степана Гиги: в чем причина

Украинская певица Кристина Соловий ошеломила сообщением о том, что не будет участвовать в концерте, посвященном памяти народного артиста Степана Гиги, который состоится 28 марта в киевском "Дворце спорта". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.

Подробности

Организаторы концерта сообщили, что память Степана Гиги почтут многие украинские артисты, среди которых и Кристина Соловий. Однако эта информация оказалась неправдивой.

По словам исполнительницы, она глубоко уважает творчество музыканта, однако узнала о своем приглашении на мероприятие только после объявления списка участников и предварительно не имела никакой коммуникации с организаторами действа.

Чрезвычайно уважаю творчество Степана Гиги и ценю его творческое наследие. Но мне не было известно, что организаторы меня добавили как участницу. Поэтому в мероприятии я участия не принимаю - отметила Соловий в Instagram.

Напомним

Народный артист Степан Гига умер 12 декабря 2025 года после ухудшения состояния здоровья и срочной операции. Его похоронили 15 декабря на Лычаковском кладбище во Львове.