Хокеїсти "Флорида Пантерз" виграли Кубок Стенлі
Київ • УНН
Хокейна команда "Флорида Пантерз" вперше в історії клубу виграла Кубок Стенлі, перемігши "Едмонтон Ойлерз" з рахунком 4:3 у вирішальній 7-й грі фіналу НХЛ.
"Флорида Пантерз" виграла престижний Кубок Стенлі, - у вирішальному 7-му матчі фіналу Національної хокейної ліги (НХЛ), "Пантери" перемогли канадський "Едмонтон Ойлерз". Пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Хокеїсти "Флорида Пантерс" (Florida Panthers) вперше в історії клубу завоювали Кубок Стенлі, трофей чемпіонату Національної хокейної ліги. Вчора ввечері вдома в сьомій грі та останній грі фіналу "Флорида Пантерс" з рахунком 2-1 перемогла "Едмонтон Ойлерз" (Edmonton Oilers). У першому періоді команди обмінялися закинутими шайбам, згодом, Флорида вийшла вперед; останній період був безгольовим. Рахунок у серії: 4-3.
Довідка
У той час як "Пантери" святкували перше в своїй історії чемпіонство з власними вболівальниками, "Ойлерз" скотилися в болісну літню перерву після пропущеної глави в історії хокею, зазначають оглядачі видання derstandard. З четвертою перемогою "Ойлерз" увійшли б в історію спорту і стали другою командою в історії НХЛ, яка виграла серію після трьох поразок на початку фіналу Кубка Стенлі.
Завдяки перемозі Florida Panthers останнім клубом з Канади, який став чемпіоном північноамериканської професійної ліги залишається Montreal Canadiens. Це сталося у1993 році, і після цього Кубок Стенлі завжди отримував хокейний клуб з США. Слід зауважити, що у Канаді хокей є найпопулярнішим видом спорту із давніми традиціями.
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