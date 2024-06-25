"Флорида Пантерз" выиграла престижный Кубок Стэнли, - в решающем 7-м матче финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ), "Пантеры" победили канадский "Эдмонтон Ойлерз". Пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Хоккеисты "Флорида Пантерс" (Florida Panthers) впервые в истории клуба завоевали Кубок Стэнли, трофей чемпионата Национальной хоккейной лиги. Вчера вечером дома в седьмой игре и последней игре финала "Флорида Пантерс" со счетом 2-1 победила "Эдмонтон Ойлерз" (Edmonton Oilers). В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбам, впоследствии, Флорида вышла вперед; последний период был безголевым. Счет в серии: 4-3.

Справка

В то время как "Пантеры" праздновали первое в своей истории чемпионство с собственными болельщиками, "Ойлерз" скатились в мучительный летний перерыв после пропущенной главы в истории хоккея, отмечают обозреватели издания derstandard. С четвертой победой "Ойлерз" вошли бы в историю спорта и стали второй командой в истории НХЛ, которая выиграла серию после трех поражений в начале финала Кубка Стэнли.

Благодаря победе Florida Panthers последним клубом из Канады, который стал чемпионом североамериканской профессиональной лиги остается Montreal Canadiens. Это произошло в 1993 году, и после этого Кубок Стэнли всегда получал хоккейный клуб из США. Следует заметить, что в Канаде хоккей является самым популярным видом спорта с давними традициями.

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