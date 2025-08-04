Хмельниччина зазнала атак рф уночі, вранці та вдень: є пошкодження, без жертв

Хмельницька область сьогодні зазнала кількох атак російських військ ракетами та дронами - уночі, вранці та вдень, постраждалих немає, пошкоджено частину дороги, повідомив у понеділок голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі, вранці та вдень область знову була під черговою ворожою атакою ракетами та дронами. Сили ППО знищили два ворожі БпЛА, також один БпЛА локаційно втрачено. Постраждалих та загиблих немає. Внаслідок атак пошкоджено частину дорожнього полотна - написав Тюрін.

З його слів, відповідні служби вже на місці й приступили до відновлювальних робіт.

Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА