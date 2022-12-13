Херсонщину за добу окупанти обстріляли 57 разів: троє загиблих, 15 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Минулої доби російські окупанти 57 разів вдарили по Херсонщині – троє людей загинуло, ще 15 цивільних отримали поранення. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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«За минулу добу, 12 грудня, російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів», - написав він.
Деталі
Він зазначив, що під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Загарбники поцілили в школу, стадіон, медзаклади, лінії електропередачі, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.
«На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. російські окупанти вбили 3 людей, ще 15 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості», - додав очільник області.
Доповнення
Російські окупанти продовжують грабувати об’єкти цивільної інфраструктури на тимчасово захопленій території Херсонської області.