Херсонскую область за сутки оккупанты обстреляли 57 раз: трое погибших, 15 раненных

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Киев • УНН

 • 771402 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 57 раз ударили по Херсонской области - три человека погибли, еще 15 гражданских получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Цитата

«За минувшие сутки 12 декабря российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов», - написал он.

Детали 

Он отметил, что под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в школу, стадион, медучреждения, линии электропередачи, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.

«К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. российские оккупанты убили 3 человека, еще 15 жителей области получили ранения разной степени тяжести», - добавил глава области.

Дополнение

Российские оккупанты продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченной территории Херсонской области.

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