Херсонскую область за сутки оккупанты обстреляли 57 раз: трое погибших, 15 раненных

Цитата

«За минувшие сутки 12 декабря российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов», - написал он.

Детали

Он отметил, что под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в школу, стадион, медучреждения, линии электропередачи, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.

«К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. российские оккупанты убили 3 человека, еще 15 жителей области получили ранения разной степени тяжести», - добавил глава области.

Дополнение

Российские оккупанты продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченной территории Херсонской области.