Херсонскую область за сутки оккупанты обстреляли 57 раз: трое погибших, 15 раненных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 57 раз ударили по Херсонской области - три человека погибли, еще 15 гражданских получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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«За минувшие сутки 12 декабря российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов», - написал он.
Детали
Он отметил, что под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в школу, стадион, медучреждения, линии электропередачи, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома.
«К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. российские оккупанты убили 3 человека, еще 15 жителей области получили ранения разной степени тяжести», - добавил глава области.
Дополнение
Российские оккупанты продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченной территории Херсонской области.