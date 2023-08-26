Херсонщина: від отриманих внаслідок обстрілу опіків літня жінка померла у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Внаслідок нічного обстрілу Херсонської області від отриманих опіків у лікарні померла 83-річна жінка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках мешканців. Численні опіки отримала 83-річна жінка. Її доставили до лікарні. Але, на жаль, травми виявилися занадто важкими. У медзакладі вона померла”, — зазначив Прокудін.
В Офісі генпрокурора України уточнили, що село обстріляли з артилерії.
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