Херсонщина: від отриманих внаслідок обстрілу опіків літня жінка померла у лікарні

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“Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках мешканців. Численні опіки отримала 83-річна жінка. Її доставили до лікарні. Але, на жаль, травми виявилися занадто важкими. У медзакладі вона померла”, — зазначив Прокудін.

В Офісі генпрокурора України уточнили, що село обстріляли з артилерії.

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