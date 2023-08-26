Херсонщина: от полученных в результате обстрела ожогов пожилая женщина умерла в больнице

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“Ночью оккупанты обстреляли Ольговку. Попали по домам жителей. Многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Но, к сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми. В медучреждении она скончалась”, — отметил Прокудин.

В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что село обстреляли из артиллерии.

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