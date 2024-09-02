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Харківщина: росіяни вночі обстріляли Харків і пошкодили будинок, вранці вбили людину у Куп'янську

Харківщина: росіяни вночі обстріляли Харків і пошкодили будинок, вранці вбили людину у Куп'янську

Київ • УНН

 • 16532 перегляди

Російські війська атакували Харків вночі та Куп'янськ вранці, де загинула жінка. За добу обстріляно 4 райони області, поранено 7 осіб, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

У Харківській області вночі російські війська атакували Харків, сьогодні вранці - Куп'янськ, в останньому є загибла. Напередодні ворог обстріляв 4 райони області, у трьох з них постраждали 7 людей, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, ворожі обстріли фіксували:

• 2 вересня, 06:15, місто Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, 65-річна загинула жінка.

• 01:07, місто Харків, Київський район. Внаслідок удару горіла покрівля, пошкоджено 1 приватний будинок та зруйнований цегляний паркан.

• 20:05, Чугуївський район, село Рубіжне. Внаслідок обстрілу горіло 3 приватних будинки.

• 18:17, Харківський район, село Руські Тишки. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок на площі 60 кв м. та 4 господарчих споруди.

• 17:50, Куп'янський район, село Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок, дві господарчі споруди, гараж.

• 13:35, Чугуївський район, село Есхар. Внаслідок обстрілу горіла трава, очерет, гілля та дерева на площі 2 га.

• 12:35, Куп'янський район, село Подоли. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

• 11:26, Харківський район, місто Люботин. Постраждали 3 людини.

• 09:30, Куп’янський р-н, місто Купянськ. Внаслідок обстрілу горіла покрівля будинку. Постраждали чоловік 78 років та 74-річна жінка.

• Близько 8:00, Богодухівський район, село Старий Мерчик. Обстріл об’єкта інфраструктури. Постраждали 2 людей.

Кількість постраждалих через ракетний удар рф по Харкову зросла до 50, серед них - 7 дітей02.09.24, 09:26 • 16518 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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