Кількість постраждалих через ракетний удар рф по Харкову зросла до 50, серед них - 7 дітей
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Харкова ракетами "Іскандер" та С-300 постраждало 50 осіб, серед яких 7 дітей, 2 медики та 2 рятувальники. Пошкоджено торговий центр, місця громадського користування та Палац спорту.
Внаслідок ворожого удару по Харкову напередодні кількість постраждалих сягнула 50, серед них 7 дітей, два медики та два рятувальники, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
13:26, місто Харків. Внаслідок обстрілів 4 "Іскандер" та 3 С-300 пошкоджено торговий центр, місця громадського користування, Палац спорту. На всіх локаціях постраждали 50 людей, із них 7 дітей, 2 медики та 2 рятувальники
росія атакувала Харків ракетами "Іскандер-М" та С-300/400 - прокуратура01.09.24, 20:46 • 73779 переглядiв