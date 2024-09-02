Количество пострадавших из-за ракетного удара рф по Харькову возросло до 50, среди них - 7 детей
Киев • УНН
В результате обстрела Харькова ракетами «Искандер» и С-300 пострадали 50 человек, среди которых 7 детей, 2 медика и 2 спасателя. Повреждены торговый центр, места общественного пользования и Дворец спорта.
В результате вражеского удара по Харькову накануне количество пострадавших достигло 50, среди них 7 детей, два медика и два спасателя, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
13:26, город Харьков. В результате обстрелов 4 "Искандеров" и 3 С-300 повреждены торговый центр, места общественного пользования, Дворец спорта. На всех локациях пострадали 50 человек, из них 7 детей, 2 медика и 2 спасателя
росія атакувала Харків ракетами "Іскандер-М" та С-300/400 - прокуратура1 сентября 2024, 17:46 • 72349 просмотров