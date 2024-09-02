Количество пострадавших из-за ракетного удара рф по Харькову возросло до 50, среди них - 7 детей

В Киеве перед началом учебного года в результате атаки рф повреждены окна двух школ 13 минут назад • 10470 просмотра

Метро "Святошин" в Киеве работает после ракетной атаки рф в обычном режиме - КГГА 28 минут назад • 14443 просмотра

Из-за ракетной атаки рф на Киев уже трое пострадавших 56 минут назад • 17317 просмотра

Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый час назад • 15205 просмотра