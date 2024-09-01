россия атаковала Харьков ракетами "Искандер-М" и С-300/400 - прокуратура

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 17:46  •  8288 просмотра

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российские войска нанесли массированный удар по Харькову ракетами "Искандер-М" и С-300/400. Атакован торговый центр в Салтовском районе и Дворец спорта в Немышлянском районе города.

Массированный удар по Харькову в воскресенье российские войска нанесли ракетами "Искандер-М" и С-300/400. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Прокурорами и следователями полиции сейчас установлено, что по торговому центру в Салтовском районе г. Харькова враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М".

В отношении здания Дворца спорта в Немышлянском районе зафиксировано прямое попадание трех ракет типа "Искандер-М", а также еще три попадания ракет типа С-300/400 по прилегающей территории.

Напомним,

российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. В результате атаки пострадали 47 человек, среди которых 7 детей. Спасатели извлекли из-под завалов трех человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

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