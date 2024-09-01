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росія атакувала Харків ракетами "Іскандер-М" та С-300/400 - прокуратура

росія атакувала Харків ракетами "Іскандер-М" та С-300/400 - прокуратура

Київ • УНН

 • 73779 перегляди

російські війська завдали масованого удару по Харкову ракетами "Іскандер-М" і С-300/400. Атаковано торговельний центр у Салтівському районі та Палац спорту в Немишлянському районі міста.

Масований удар по Харкову в неділю російські війська завдали ракетами "Іскандер-М" і С-300/400. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Прокурорами та слідчими поліції наразі встановлено, що по торгівельному центру у Салтівському районі м. Харкова ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Щодо будівлі Палацу спорту у Немишлянському районі зафіксовано пряме влучання трьох ракет типу "Іскандер-М", а також ще три влучання ракет типу С-300/400 по прилеглій території.

Нагадаємо

російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Внаслідок атаки постраждало 47 людей, серед яких 7 дітей. Рятувальники витягли з-під завалів трьох осіб, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Необхідно поставити крапку російському терору: Зеленський наголосив на важливості знищення російської авіації30.08.24, 21:05 • 62633 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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