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Необхідно поставити крапку російському терору: Зеленський наголосив на важливості знищення російської авіації

Необхідно поставити крапку російському терору: Зеленський наголосив на важливості знищення російської авіації

Київ • УНН

 • 62633 перегляди

Президент України прокоментував удар по Харкову, закликавши партнерів надати засоби для знищення російської авіації на базах. Зеленський наголосив на необхідності далекобійних рішень для припинення терору.

Президент України Володимир Зеленський коментуючи удар по Харкову заявив, що партнерам необхідно ухвалити рішення, щоб Україні мати здатність знищувати російську військову авіацію саме там, де вона базується, саме там, де ліквідувати цих терористів та їхню авіацію можна найбільш результативно. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Зараз у Харкові тривають рятувальні операції в місцях влучання російських бомб. На жаль, є загиблі. Серед них – дитина. Дівчина Софія. Цієї осені їй виповнилось би 15 років. (...) Це жахливі, підлі російські удари просто по будинках, по міському парку. росія точно відповідатиме за все своє зло. Але кожен у світі має пам’ятати, що не дати злу діяти – це найбільш ефективна тактика. Потрібні рішення, які можуть ухвалити партнери, саме ті країни, від яких залежить, чи є в нас здатність знищувати російську військову авіацію саме там, де вона базується, саме там, де ліквідувати цих терористів та їхню авіацію можна найбільш результативно. Ми в Україні та наші друзі у світі не просто так кажемо про далекобійні рішення. Про сильні рішення. Про те, що може наблизити завершення цієї війни, бо найголовніше для путіна в його війнах – терор проти цивільних, залякування та знущання з людей", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно поставити крапку російському терору.

"Це може забезпечити наша, українська, далекобійність, відповідна підтримка для наших Сил оборони й системи ППО для України. Усе те, про що ми говоримо з партнерами", - додав Зеленський.

Нагадаємо

У результаті удару рф по Харкову відомо про 59 постраждалих — серед них 9 дітей.

Павло Башинський

Павло Башинський

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