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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

Необходимо поставить точку российскому террору: Зеленский отметил важность уничтожения российской авиации

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 18:05  •  10921 просмотра

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Президент Украины прокомментировал удар по Харькову, призвав партнеров предоставить средства для уничтожения российской авиации на базах. Зеленский отметил необходимость дальнобойных решений для прекращения террора.

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя удар по Харькову заявил, что партнерам необходимо принять решение, чтобы Украине иметь способность уничтожать российскую военную авиацию именно там, где она базируется, именно там, где ликвидировать этих террористов и их авиацию можно наиболее результативно. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Сейчас в Харькове продолжаются спасательные операции в местах попадания российских бомб. К сожалению, есть погибшие. Среди них - ребенок. Девушка София. Этой осенью ей исполнилось бы 15 лет. (...) Это ужасные, подлые российские удары прямо по домам, по городскому парку. россия точно будет отвечать за все свое зло. Но каждый в мире должен помнить, что не дать злу действовать - это наиболее эффективная тактика. Нужны решения, которые могут принять партнеры, именно те страны, от которых зависит, есть ли у нас способность уничтожать российскую военную авиацию именно там, где она базируется, именно там, где ликвидировать этих террористов и их авиацию можно наиболее результативно. Мы в Украине и наши друзья в мире не просто так говорим о дальнобойных решениях. О сильных решениях. О том, что может приблизить завершение этой войны, потому что самое главное для Путина в его войнах - террор против гражданских, запугивание и издевательство над людьми", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо поставить точку российскому террору.

"Это может обеспечить наша, украинская, дальнобойность, соответствующая поддержка для наших Сил обороны и системы ПВО для Украины. Все то, о чем мы говорим с партнерами", - добавил Зеленский.

Напомним

В результате удара рф по Харькову известно о 59 пострадавших - среди них 9 детей.

Павел Башинский

Павел Башинский

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