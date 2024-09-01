Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову - Синєгубов
Київ • УНН
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову, пошкодивши цивільну інфраструктуру.
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється,
Він також повідомив, що є загроза повторних ударів.
Нагадаємо
Окупанти завдали удару по Люботину Харківського району, пошкодивши цивільне підприємство. Постраждали троє людей: двоє чоловіків 70 і 57 років та жінка 59 років, їхньому життю нічого не загрожує.