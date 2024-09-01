Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову - Синегубов

российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Количество уточняется, - говорится в сообщении.

Он также сообщил, что есть угроза повторных ударов.

Напомним

Оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района, повредив гражданское предприятие. Пострадали три человека: двое мужчин 70 и 57 лет и женщина 59 лет, их жизни ничего не угрожает.