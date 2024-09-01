Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову - Синегубов
Киев • УНН
российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову, повредив гражданскую инфраструктуру.
российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Количество уточняется,
Он также сообщил, что есть угроза повторных ударов.
Напомним
Оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района, повредив гражданское предприятие. Пострадали три человека: двое мужчин 70 и 57 лет и женщина 59 лет, их жизни ничего не угрожает.