Війська рф пошкодили цивільне підприємство у Харківському районі: троє людей поранені
Київ • УНН
Окупанти завдали удару по Люботину Харківського району, пошкодивши цивільне підприємство. Постраждали троє людей: двоє чоловіків 70 і 57 років та жінка 59 років, їхньому життю нічого не загрожує.
У неділю, 1 вересня, окупанти завдали удару по Люботину Харківського району. На цивільному підприємстві постраждали троє людей. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти завдали удар по Люботину Харківського району. Пошкоджене цивільне підприємство,
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За його словами, є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу, додав очільник ОВА.
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