рф протягом тижня запустила по Україні понад 160 ракет та 400 БПЛА - Зеленський

Впродовж минулого тижня росія застосувала проти України понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БпЛА різних типів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Щодня та щоночі наші міста й села під ворожими ударами. Лише впродовж минулого тижня росія застосувала проти наших людей понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БпЛА різних типів,