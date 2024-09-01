рф протягом тижня запустила по Україні понад 160 ракет та 400 БПЛА - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про масштабні атаки рф на Україну за минулий тиждень. Президент закликав до посилення підтримки для захисту українських міст та відповіді на російську агресію.
Впродовж минулого тижня росія застосувала проти України понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БпЛА різних типів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Щодня та щоночі наші міста й села під ворожими ударами. Лише впродовж минулого тижня росія застосувала проти наших людей понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БпЛА різних типів,
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Він заявив, що щоб дати повний захист та убезпечити міста від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді.
Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів. Все те, що допоможе протистояти російському злу,
Зеленський: далекобійність українських Сил оборони – серед перших питань у домовленостях з партнерами 31.08.24, 21:04 • 61184 перегляди
Доповнення
Глава Міноборони України Рустем Умєров взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Сторони обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України та ситуацію на фронті. Умєров вказав на важливості "створення поясу" безпеки над західними регіонами України.