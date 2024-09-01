рф в течение недели запустила по Украине более 160 ракет и 400 БПЛА - Зеленский

В течение прошлой недели россия применила против Украины более 160 ракет различных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БпЛА различных типов. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Вполне справедливо, чтобы украинцы могли отвечать на российский террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Ежедневно и каждую ночь наши города и села под вражескими ударами. Только в течение прошлой недели россия применила против наших людей более 160 ракет различных типов, 780 управляемых авиационных бомб, 400 ударных БПЛА различных типов, - написал Зеленский.

Детали

Он заявил, что чтобы дать полную защиту и обезопасить города от этой агрессии, нужно больше поддержки для украинского справедливого ответа.

Решение по дальнобойным ударам по местам запуска ракет из России, уничтожению российской военной логистики, совместному сбиванию ракет и дронов. Все то, что поможет противостоять российскому злу, - подчеркнул Зеленский.

Зеленський: далекобійність українських Сил оборони – серед перших питань у домовленостях з партнерами

Дополнение

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров принял участие в неформальной встрече министров обороны стран ЕС. Стороны обсудили необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и ситуацию на фронте. Умеров указал на важность «создания пояса» безопасности над западными регионами Украины.