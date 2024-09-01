Войска рф повредили гражданское предприятие в Харьковском районе: три человека ранены

В воскресенье, 1 сентября, оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района. На гражданском предприятии пострадали три человека. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района. Повреждено гражданское предприятие, - говорится в сообщении.

Детали

По его словам, есть трое пострадавших: мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет. Угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают помощь, добавил глава ОГА.

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