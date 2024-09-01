Кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову зросла до 47
Київ • УНН
Внаслідок російської ракетної атаки по Харкову постраждало 47 людей, серед яких 7 дітей. Рятувальники витягли з-під завалів трьох осіб, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Кількість постраждалих від російської ракетної атаки по Харкову збільшилася до 47. Серед постраждалих семеро дітей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по Харкову зросла до 47 людей, з них - 7 дітей
З-під завалів врятували трьох людей.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що за попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами". Завдано три удари по локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.
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