Ракетний обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 29, двоє дітей у важкому стані
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки на Харків 1 вересня постраждало 29 осіб, з них 4 у важкому стані. За попередніми даними, удари були нанесені у тому числі "Іскандерами" по цивільних об'єктах у трьох районах міста.
Через ракетну атаку на Харків 1 вересня кількість постраждалих зросла до 29, серед них двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. За попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами". Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Харків. Інформація щодо обстрілу станом на зараз. За уточненою інформацією, вже 29 постраждалих. Без загиблих. Серед 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані
Він зазначив, що був нанесений саме ракетний удар, а його деталі з‘ясовуються.
Завдано три удари по локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі… За попередньою інформацією правоохоронців, серед ударів - є "Іскандери"
Нагадаємо
Вдень 1 вересня російські війська завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Серед пошкоджень - відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.
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