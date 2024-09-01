Атака рф по Харкову: кількість поранених зросла до щонайменше 25
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Харкова постраждало щонайменше 25 осіб. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, включаючи відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс і торговельний центр.
Через ворожий обстріл Харкова кількість поранених зросла до щонайменше 25. Серед пошкоджень — відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Кількість постраждалих зросла до щонайменше 25. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед пошкоджень — відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру,
Він зазначив, що ліквідація наслідків триває.
Також він повідомляв, що серед поранених - двоє медиків, лікар - у важкому стані.
Доповнення
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову.
Синєгубов повідомляв, що через обстріл Харкова серед пошкодженої інфраструктури є торговельний центр, об’єкт спортивної інфраструктури, житлові будинки.