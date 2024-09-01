Ворожий обстріл Харкова: відомо про шістьох поранених людей
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова поранено 6 людей, серед них 6-річна дитина. Пошкоджено торговельний центр, спортивний об'єкт та житлові будинки. росіяни завдали близько 10 ударів по місту.
Через обстріл Харкова серед пошкодженої інфраструктури є торговельний центр, об’єкт спортивної інфраструктури, житлові будинки. Відомо про шістьох поранених людей. Серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
"Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів - торговельний центр, об’єкт спортивної інфраструктури, житлові будинки", - написав Синєгубов.
Він зазначив, що дані уточнюються.
На цю хвилину (13:41 – ред.) - шість поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес,
Контекст
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову.
Мер Ігор Терехов повідомляв, що є постраждалі, в їхньому числі медики.