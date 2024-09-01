Вражеский обстрел Харькова: известно о шести раненых людях
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Харькова ранены 6 человек, среди них 6-летний ребенок. Повреждены торговый центр, спортивный объект и жилые дома. россияне нанесли около 10 ударов по городу.
Из-за обстрела Харькова среди поврежденной инфраструктуры есть торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома. Известно о шести раненых людях. Среди них шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
"Среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов - торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома", - написал Синегубов.
Он отметил, что данные уточняются.
На эту минуту (13:41 - ред.) - шесть раненых, среди них шестилетний ребенок с острой реакцией на стресс,
Контекст
российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову.
Мэр Игорь Терехов сообщал, что есть пострадавшие, в их числе медики.