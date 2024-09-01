Атака рф по Харкову: горить супермаркет, є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Харкова постраждали люди, у тому числі медики. Горять приватні будинки та супермаркет, місто зазнало близько 10 ударів.
Через обстріл Харкова, зокрема горить супермаркет, є постраждалі, в їхньому числі медики. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
Один з ударів прийшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики,
Контекст
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову.