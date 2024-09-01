Атака рф по Харькову: горит супермаркет, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате российского обстрела Харькова пострадали люди, в том числе медики. Горят частные дома и супермаркет, город получил около 10 ударов.
Из-за обстрелов Харькова, в частности горит супермаркет, есть пострадавшие, в их числе медики. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.
Один из ударов пришелся по району частной застройки. Горят несколько дворов, супермаркет. Есть пострадавшие, в их числе медики,
Контекст
российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову.