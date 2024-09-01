Атака рф по Харькову: количество раненых возросло до по меньшей мере 25
Киев • УНН
В результате российского обстрела Харькова пострадали по меньшей мере 25 человек. Повреждена гражданская инфраструктура, включая отделение «Новой почты», магазины, спортивный комплекс и торговый центр.
Из-за вражеского обстрела Харькова количество раненых возросло до по меньшей мере 25. Среди повреждений - отделение "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Количество пострадавших возросло до по меньшей мере 25. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Среди повреждений - отделение "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру,
Он отметил, что ликвидация последствий продолжается.
Также он сообщал, что среди раненых - двое медиков, врач - в тяжелом состоянии.
Дополнение
российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову.
Синегубов сообщал, что из-за обстрела Харькова среди поврежденной инфраструктуры есть торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.