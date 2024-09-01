Ракетный обстрел Харькова: количество пострадавших возросло до 29, двое детей в тяжелом состоянии

Из-за ракетной атаки на Харьков 1 сентября количество пострадавших возросло до 29, среди них двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии. По предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами". Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Харьков. Информация по обстрелу по состоянию на сейчас. По уточненной информации, уже 29 пострадавших. Без погибших. Среди 29 пострадавших: двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии - сообщил Синегубов.

Он отметил, что был нанесен именно ракетный удар, а его детали выясняются.

Нанесены три удара по локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе... По предварительной информации правоохранителей, среди ударов - есть "Искандеры" - написал Синегубов.

Напомним

Днем 1 сентября российские войска нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову, повредив гражданскую инфраструктуру. Среди повреждений - отделение "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

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