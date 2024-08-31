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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российской атаки по Черкасской Лозовой на Харьковщине ранены 10 человек, двое погибли

В результате российской атаки по Черкасской Лозовой на Харьковщине ранены 10 человек, двое погибли

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 15:56  •  3466 просмотра

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В результате российского обстрела села Черкасская Лозовая на Харьковщине погибли две женщины, ранены 10 человек, среди которых двое детей. Одну женщину изъяли из-под завалов, другая умерла в скорой.

Уточнение данных по российскому обстрелу села Черкасская Лозовая в Харьковской области: количество раненых  увеличилось до десяти. Погибло двое. Передает УНН со ссылкой телеграмм-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Детали

Уточнена информация о погибших и пострадавших в результате обстрела в селе Черкасская Лозовая.

Погибли две женщины: одну - изъяли из-под завалов, другая - умерла в авто скорой. Пострадали 10 человек, из них двое детей

- сообщил Синегубов. 

Напомним,

Ранее УНН передавал, что ссс рф обстреляли село Черкасская Лозовая вблизи Харькова. В результате атаки погибли два человека. Отмечалось, что горит дом, под завалами могут быть люди.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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