Окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова поблизу Харкова: двоє людей загинуло
Київ • УНН
Окупанти обстріляли село Черкаська Лозова поблизу Харкова. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, серед них жінка, горить будинок, під завалами можуть бути люди.
Під Харковом постраждав, внаслідок російського удару, населений пункт Черкаська Лозова. Згідно з інформацією керівника Харківського ОВА Олега Синєгубова, внаслідок російського терору у Черкаській Лозовій загинуло двоє людей, передає УНН.
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зс рф продовжують терор у Харківській області. За даними начальника Харківського ОВА, о 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Стало відомо, що горить будинок, під завалами перебувають люди. Станом на 16 годину відомо про двох загиблих. Серед загиблих жінка, дані встановлюються.
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА повідомив про удар РФ по житловому будинку в Харкові потужною керованою авіабомбою ФАБ. Внаслідок атаки загинуло 6 людей, поранено 97, серед них 22 дитини.