"Ворог бив прицільно": Синєгубов про удар по житловому будинку у Харкові
Київ • УНН
Голова Харківської ОВА повідомив про удар РФ по житловому будинку в Харкові потужною керованою авіабомбою ФАБ. Внаслідок атаки загинуло 6 людей, поранено 97, серед них 22 дитини.
російські війська навмисно вдарили по житловому будинку у Харкові, використавши потужну керовану авіабомбу ФАБ, виготовлену в серпні цього року.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Це був ФАБ, який виготовили в серпні цього року. Це доволі потужна бомба, яка має модуль керування, тому ворог прицільно бив по житловому будинку
Він розповів, що внаслідок удару також вибито 3 тисячі вікон.
Нагадаємо
Станом на 12:00 внаслідок авіаударів рф по Харкову 30 серпня загинули 6 людей, включаючи 14-річну дівчину, поранено 97 осіб, з них 22 дитини віком від 1 до 17 років.