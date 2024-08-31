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"Ворог бив прицільно": Синєгубов про удар по житловому будинку у Харкові

Київ • УНН

 • 35142 перегляди

Голова Харківської ОВА повідомив про удар РФ по житловому будинку в Харкові потужною керованою авіабомбою ФАБ. Внаслідок атаки загинуло 6 людей, поранено 97, серед них 22 дитини.

російські війська навмисно вдарили по житловому будинку у Харкові, використавши потужну керовану авіабомбу ФАБ, виготовлену в серпні цього року.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Це був ФАБ, який виготовили в серпні цього року. Це доволі потужна бомба, яка має модуль керування, тому ворог прицільно бив по житловому будинку

- сказав Синєгубов.

Він розповів, що внаслідок удару також вибито 3 тисячі вікон.

Нагадаємо 

Станом на 12:00 внаслідок авіаударів рф по Харкову 30 серпня загинули  6 людей, включаючи 14-річну дівчину, поранено 97 осіб, з них 22 дитини віком від 1 до 17 років.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна

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