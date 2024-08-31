Авіаудар рф по Харкову: 6 загиблих, 97 поранених, серед них 22 дитини
Київ • УНН
Внаслідок авіаударів рф по Харкову 30 серпня загинули 6 людей, включаючи 14-річну дівчину. Поранено 97 осіб, з них 22 дитини віком від 1 до 17 років. У місті оголошено жалобу.
Станом на 12:00 внаслідок авіаударів рф по Харкову 30 серпня загинули 6 людей, включаючи 14-річну дівчину, поранено 97 осіб, з них 22 дитини віком від 1 до 17 років. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
Оновлена інформація щодо наслідків авіаударів рф по Харкову станом на 12:00 Шість людей загинули, серед них 14-річна дівчина, троє жінок та двоє чоловіків. 97 людей людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них 22 дитини, з яких 16 малолітніх (віком від 1 до 14 років) та 6 неповнолітніх (віком від 15 до 17 років)
За попередніми даними, війська рф завдали удари по місту ФАБ-500 з УМПК.
Доповнення
Сьогодні у Харкові оголошено жалобу за загиблими через удар рф.