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У Харкові оголошено день жалоби за загиблими від удару рф

У Харкові оголошено день жалоби за загиблими від удару рф

Київ • УНН

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У Харкові 31 серпня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого обстрілу. Шестеро людей загинули, 80 поранені, серед яких 22 дитини, включаючи 10-місячне немовля.

У Харкові сьогодні, 31 серпня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок  ворожого обстрілу міста напередодні, повідомив мер Ігор Терехов, передає УНН

Вчора ворог завдав чергового страшного удару по Харкову. Шестеро загиблих, серед яких дівчинка 14 років, що була вбита поблизу дитячого майданчику. 80 поранених, з них 22 дітей, у тому числі десятимісячне немовля. Співчуваю усім, хто втратив своїх рідних та близьких. Сьогодні у Харкові оголошено траур

- написав Терехов у Telegram.

Удар рф по Харкову 30 серпня: в ОВА уточнили кількість жертв та розповіли про стан постраждалих31.08.24, 09:35 • 38056 переглядiв

Тетяна Краєвська

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