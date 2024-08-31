В Харькове объявлен день траура по погибшим от удара рф
Киев • УНН
В Харькове 31 августа объявлен днем траура по погибшим в результате вражеского обстрела. Шесть человек погибли, 80 ранены, среди которых 22 ребенка, включая 10-месячного младенца.
В Харькове сегодня, 31 августа, объявлен днем траура по погибшим в результате вражеского обстрела города накануне, сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН.
Вчера враг нанес очередной страшный удар по Харькову. Шестеро погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была убита вблизи детской площадки. 80 раненых, из них 22 детей, в том числе десятимесячный младенец. Соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Сегодня в Харькове объявлен траур
Удар рф по Харкову 30 серпня: в ОВА уточнили кількість жертв та розповіли про стан постраждалих31 августа 2024, 06:35 • 31986 просмотров