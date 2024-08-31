Удар рф по Харькову 30 августа: в ОВА уточнили количество жертв и рассказали о состоянии пострадавших
Киев • УНН
В результате авиаудара рф по Харькову 30 августа погибли 6 человек, среди которых один ребенок. 97 гражданских получили ранения, из них 22 несовершеннолетних. Повреждены многочисленные здания и инфраструктура.
По уточненным данным в Харькове в результате вражеского авиаудара 97 гражданских людей получили ранения, 6 погибли. Среди погибших один ребенок. Об этом сообщил в субботу председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Враг совершил авиационный обстрел ФАБ-500 в пяти локациях в Индустриальном, Слободском и в центральной части города. Повреждены 82 многоквартирных дома, 11 частных домов, 3 админздания, 2 учебных заведения, 47 торговых заведений, 57 автомобилей, 2 складских помещения, 10 гаражей 1- помещение предприятия.
По уточненным данным правоохранителей погибли 6 человек: мужчина 74 лет, девушка 18 лет, ребенок 14 лет, женщина 73 лет, мужчина 49 лет и женщина, которую деблокировали последней, данные устанавливаются
Как указал Синегубов, пострадали 97 человек, из них 22 несовершеннолетних. У пяти детей состояние удовлетворительное, у 17-летней девушки - тяжелое.
Дополнение
Кроме того, председатель ОВА рассказал, что за сутки фиксировались вражеские обстрелы по пяти районам области:
- 31 августа 01:40 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., с. Одноробовка. В результате артобстрела поврежден дом.
- 23:30 Харьковский р-н, Дергачевская громада, с. Безруки. В результате обстрела горела трава и ветки на площади 100 м.кв
- 21:10 Чугуевский р-н, Волчанская громада, с. Украинка. В результате обстрела горела трава на площади 20 Га.
- 16:32 Чугуевский р-н, Чугуевская громада, с. Зарожнее, вблизи. В результате обстрела горела трава и листья на площади 200 м.кв.
- 15:27 Чугуевский р-н, г. Чугуев. В результате обстрела горела трава, кустарники, автомобильные покрышки.
- 14:20 Купянский р-н, Кондрашевская громада, с. Соболевка. В результате обстрела горела трава на площади 2 Га.
- 14:05 Изюмский р-н, Боровская громада, с. Шийковка. В результате обстрела горел частный дом и хозяйственная постройка.
- 13:10 Изюмский р-н., Боровская ТГ, с. Изюмское. В результате обстрела горела трава на площади 2 Га.
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