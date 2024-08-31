Удар рф по Харкову 30 серпня: в ОВА уточнили кількість жертв та розповіли про стан постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару рф по Харкову 30 серпня загинуло 6 людей, серед яких одна дитина. 97 цивільних отримали поранення, з них 22 неповнолітні. Пошкоджено численні будівлі та інфраструктуру.
За уточненими даними у Харкові внаслідок ворожого авіаудару 97 цивільних людей отримали поранення, 6 загинули. Серед загиблих одна дитина. Про це повідомив у суботу голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях в Індустріальному, Слобідському та в центральній частині міста. Пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів 1- приміщення підприємства.
За уточненими даними правоохоронців загинули 6 людей: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються
Як вказав Синєгубов, постраждали 97 людей, з них 22 неповнолітні. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини - важкий.
Доповнення
Крім того, голова ОВА розповів, що за добу фіксувались ворожі обстріли по пяти районах області:
- 31 серпня 01:40 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Одноробівка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено будинок.
- 23:30 Харківський р-н, Дергачівська громада, с. Безруки. Внаслідок обстрілу горіла трава та гілля на площі 100 м.кв
- 21:10 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Українка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 20 Га.
- 16:32 Чугуївський р-н, Чугуївська громада, с. Зарожнє, поблизу. Внаслідок обстрілу горіла трава та листя на площі 200 м.кв.
- 15:27 Чугуївський р-н, м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу горіла трава, чагарники, автомобільні покришки.
- 14:20 Куп'янський р-н, Кіндрашівська громада, с. Соболівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 Га.
- 14:05 Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда.
- 13:10 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Ізюмське. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 Га.
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