Авиаудар рф по Харькову: 6 погибших, 97 раненых, среди них 22 ребенка

По состоянию на 12:00 в результате авиаударов рф по Харькову 30 августа погибли 6 человек, включая 14-летнюю девушку, ранены 97 человек, из них 22 ребенка в возрасте от 1 до 17 лет. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Обновленная информация о последствиях авиаударов рф по Харькову по состоянию на 12:00 Шесть человек погибли, среди них 14-летняя девушка, три женщины и двое мужчин. 97 человек получили травмы различной степени тяжести, среди них 22 ребенка, из которых 16 малолетних (в возрасте от 1 до 14 лет) и 6 несовершеннолетних (в возрасте от 15 до 17 лет) - говорится в сообщении ОГП.

По предварительным данным, войска рф нанесли удары по городу ФАБ-500 из УМПК.

Дополнение

Сегодня в Харькове объявлен траур по погибшим из-за удара рф.