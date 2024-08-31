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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Враг бил прицельно": Синегубов об ударе по жилому дому в Харькове

«Враг бил прицельно": Синегубов об ударе по жилому дому в Харькове

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 12:39  •  16407 просмотра

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Председатель Харьковской ОГА сообщил об ударе РФ по жилому дому в Харькове мощной управляемой авиабомбой ФАБ. В результате атаки погибли 6 человек, ранены 97, среди них 22 ребенка.

российские войска намеренно ударили по жилому дому в Харькове, использовав мощную управляемую авиабомбу ФАБ, изготовленную в августе этого года.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Это был ФАБ, который изготовили в августе этого года. Это довольно мощная бомба, которая имеет модуль управления, поэтому враг прицельно бил по жилому дому

- сказал Синегубов.

Он рассказал, что в результате удара также выбито 3 тысячи окон.

Напомним 

По состоянию на 12:00 в результате авиаударов рф по Харькову 30 августа погибли  6 человек, включая 14-летнюю девушку, ранены 97 человек, из них 22 ребенка в возрасте от 1 до 17 лет.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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