«Враг бил прицельно": Синегубов об ударе по жилому дому в Харькове

российские войска намеренно ударили по жилому дому в Харькове, использовав мощную управляемую авиабомбу ФАБ, изготовленную в августе этого года.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Это был ФАБ, который изготовили в августе этого года. Это довольно мощная бомба, которая имеет модуль управления, поэтому враг прицельно бил по жилому дому - сказал Синегубов.

Он рассказал, что в результате удара также выбито 3 тысячи окон.

Напомним

По состоянию на 12:00 в результате авиаударов рф по Харькову 30 августа погибли 6 человек, включая 14-летнюю девушку, ранены 97 человек, из них 22 ребенка в возрасте от 1 до 17 лет.