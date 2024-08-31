«Враг бил прицельно": Синегубов об ударе по жилому дому в Харькове
Киев • УНН
Председатель Харьковской ОГА сообщил об ударе РФ по жилому дому в Харькове мощной управляемой авиабомбой ФАБ. В результате атаки погибли 6 человек, ранены 97, среди них 22 ребенка.
российские войска намеренно ударили по жилому дому в Харькове, использовав мощную управляемую авиабомбу ФАБ, изготовленную в августе этого года.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Это был ФАБ, который изготовили в августе этого года. Это довольно мощная бомба, которая имеет модуль управления, поэтому враг прицельно бил по жилому дому
Он рассказал, что в результате удара также выбито 3 тысячи окон.
Напомним
По состоянию на 12:00 в результате авиаударов рф по Харькову 30 августа погибли 6 человек, включая 14-летнюю девушку, ранены 97 человек, из них 22 ребенка в возрасте от 1 до 17 лет.