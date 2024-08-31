Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая вблизи Харькова: два человека погибли

Под Харьковом пострадал в результате российского удара населенный пункт Черкасская Лозовая. Согласно информации руководителя Харьковского ОВА Олега Синегубова, в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибли два человека, передает УНН.

Детали

вс рф продолжают террор в Харьковской области. По данным начальника Харьковского ОВА, в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. Стало известно, что горит дом, под завалами находятся люди. По состоянию на 16 часов, известно о двух погибших. Среди погибших женщина, данные устанавливаются.

Напомним,

Председатель Харьковской ОГА сообщил об ударе РФ по жилому дому в Харькове мощной управляемой авиабомбой ФАБ. В результате атаки погибли 6 человек, ранены 97, среди них 22 ребенка.