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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая вблизи Харькова: два человека погибли

Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая вблизи Харькова: два человека погибли

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 13:22  •  13867 просмотра

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Оккупанты обстреляли село Черкасская Лозовая вблизи Харькова. В результате атаки погибли два человека, среди них женщина, горит дом, под завалами могут быть люди.

Под Харьковом пострадал в результате российского удара населенный пункт Черкасская Лозовая. Согласно информации руководителя Харьковского ОВА Олега Синегубова, в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибли два человека, передает УНН.

Детали

вс рф продолжают террор в Харьковской области. По данным начальника Харьковского ОВА, в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. Стало известно, что горит дом, под завалами находятся люди. По состоянию на 16 часов, известно о двух погибших. Среди погибших женщина, данные устанавливаются.

Напомним,

Председатель Харьковской ОГА сообщил об ударе РФ по жилому дому в Харькове мощной управляемой авиабомбой ФАБ. В результате атаки погибли 6 человек, ранены 97, среди них 22 ребенка.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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