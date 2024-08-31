Унаслідок російської атаки по Черкаській Лозовій на Харківщині поранено 10 людей, двоє загинуло
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу села Черкаська Лозова на Харківщині загинуло двоє жінок, поранено 10 людей, серед яких двоє дітей. Одну жінку вилучили з-під завалів, інша померла у швидкій.
Уточнення даних щодо російського обстрілу села Черкаська Лозова у Харківській області: кількість поранених збільшилася до десяти. Загинуло двоє. Передає УНН із посиланням телеграм-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Деталі
Уточнена інформація щодо загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу у селі Черкаська Лозова.
Загинули дві жінки: одну - вилучили з-під завалів, інша - померла у авто швидкої. Постраждали 10 людей, з них двоє дітей
Нагадаємо
Раніше УНН передавав, що зс рф обстріляли село Черкаська Лозова поблизу Харкова. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Зазначалось, що горить будинок, під завалами можуть бути люди.